Stadtlohn - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ist am Freitag bei 13.067 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de". Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zunächst bis an die 13.000 Punkte gegangen. Hier habe sich der Index dann stabilisiert und habe nach einer Konsolidierung bis zum frühen Nachmittag knapp an die 13.100 Punkte steigen können.

