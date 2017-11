Wien - Der Datenkalender der Eurozone steht in den kommenden Tagen ganz im Zeichen von Konjunkturumfragen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bei den Einkaufsmanagerindices würden die Analysten davon ausgehen, dass in Deutschland ein Anstieg und in Frankreich ein Rückgang ausgewiesen werde. In der Eurozone würden sie dagegen mit einem gemischten Ergebnis rechnen (Verbesserung im Verarbeitenden Gewerbe, Eintrübung im Dienstleistungsbereich).

Den vollständigen Artikel lesen ...