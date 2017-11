Köln - Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Oktober freundlich, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Champions-Fonds (ISIN LU0123374935/ WKN 603364).Der MSCI World Kursindex habe den Monat auf Euro-Basis mit einem Anstieg in Höhe von 3,3% abgeschlossen. Aktien wachstumsorientierter Unternehmen (MSCI World Growth Kursindex +4,2% auf Euro-Basis) hätten sich dabei allgemein besser als Aktien wertorientierter Unternehmen (MSCI World Value Kursindex +2,4% auf Euro-Basis) entwickelt. Der Sauren Global Champions habe im Oktober eine Wertsteigerung in Höhe von 2,7% verzeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...