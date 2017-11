Der britische Outsourcing Dienstleister Mitie Group PLC (ISIN: GB0004657408) will den Aktionären für die ersten sechs Monate zum 30. September 2017 eine Zwischendividende in Höhe von 1,33 Pence (ca. 1,5 Eurocent) ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (4 Pence) ist dies eine Kürzung um knapp 67 Prozent. Die Zwischendividende soll am 7. Februar 2018 bezahlt werden (Record day: 22. Dezember 2017). Im ...

