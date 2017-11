BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 17-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 17/11/2017 IE00B88D2999 20453 GBP 4418125.454 216.0135654 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 17/11/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6614882.907 16.41854225 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 17/11/2017 IE00B7SD4R47 348027 EUR 78518117.17 225.6092693 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 17/11/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 8602675.645 7.2816466 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 17/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9020547.144 278.6269388 Daily ETP



Boost ShortDAX 17/11/2017 IE00B8GKPP93 1024510 EUR 6498679.311 6.3432073 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/11/2017 IE00B7Y34M31 29964 USD 16159800.02 539.3071692 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 17/11/2017 IE00B8K7KM88 6239226 USD 45636964.57 7.3145234 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9151285.328 978.0148902 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 17/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 20275894.07 3.2936281 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/11/2017 IE00B7ZQC614 153797567 USD 138541386.6 0.9008035 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 17/11/2017 IE00B7SX5Y86 990153 USD 53162052.93 53.6907457 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 17/11/2017 IE00B8HGT870 679848 USD 16333849.52 24.0257374 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 17/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4044837.909 105.1289905 Daily ETP



Boost Copper 3x 17/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2121216.276 23.9650252 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 17/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3335033.749 60.6402849 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/11/2017 IE00B8VC8061 186490576 USD 53553417.06 0.2871642 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/11/2017 IE00B76BRD76 331782 USD 11235452.31 33.8639598 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 17/11/2017 IE00B7XD2195 4741197 USD 18190547.69 3.8366994 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 17/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1529404.332 91.4989131 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2306278.666 41.05159605 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 17/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2481741.724 66.41533234 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 17/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 413042.8949 157.22988 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 17/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20996244.65 53.92017014 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 17/11/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2793104.08 211.8234552 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 17/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 256089661.2 4972.614781 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 17/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 161826606.9 19880.41853 Daily ETP



Boost Palladium 17/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 904024.6538 48.642704 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 17/11/2017 IE00B94QLN63 11471 USD 1616532.987 140.923458 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 17/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 623154.2187 128.1419327 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 17/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 248999.4123 4.4503121 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 17/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 358485.6881 68.9395554 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 17/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 635774.4291 85.9851811 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 17/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 508170.145 85.3063866 Daily ETP



Boost Silver 2x 17/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 174438.2996 57.8568158 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 17/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 699202.8623 47.7662838 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 52326655.98 10.1463404 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 17/11/2017 IE00B8NB3063 374199 EUR 33387998.28 89.2252472 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1682272.995 131.6332547 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 17/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13924154.58 49.5519752 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 976289.6229 133.7383045 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 17/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 74374677.1 55.9941074 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114160.2468 139.0502397 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 17/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8158635.286 50.86304136 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 265669.4495 106.2677798 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 17/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10433717.55 78.9171669 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/11/2017 IE00BLS09N40 462092 EUR 17063841.43 36.9273682 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 17/11/2017 IE00BLS09P63 311820 EUR 5471727.431 17.5477116 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3782259.608 104.0769271 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/11/2017 IE00BLNMQT00 35136 EUR 1487578.169 42.3377211 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 17/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3091300.049 17.5833867 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 17/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1032714.502 93.2305229 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 958115.0858 32.605584 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 17/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 499420.6878 58.3435383 Short Daily ETP



Boost Brent 17/11/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7692190.086 20.3705648 Oil ETC



Boost Gold 17/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2939001.342 26.5090138 ETC



Boost Natural Gas 17/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 1000274.191 22.8628875 ETC



Boost BTP 10Y 5x 17/11/2017 IE00BYNXNS22 173650 EUR 7557472.877 43.521295 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 17/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2898294.413 48.5671696 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 17/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1519365.194 78.9116648 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 17/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 547105.8306 73.983209 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 17/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1558994.129 91.9109851 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/11/2017 IE00BYTYHS72 169399 USD 6991840.256 41.2743892 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 17/11/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5966898.004 17.7556129 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 6057576.929 246.8249095 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 17/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 272251.5675 24.7501425 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 17/11/2017 IE00BYTYHQ58 32216784 USD 7934684.618 0.2462904 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 17/11/2017 IE00BYMB4Q22 97028 EUR 14519855.01 149.6460301 ETP



