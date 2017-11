Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-20 / 09:45 Nach Smartphone, Smart Watch und Smart Home wird nun auch der Whirlpool smart. Auf der aquanale 2017 feierte der erste Whirlpool einer neuen Ära Weltpremiere - der Whirlcare Smart Spa. Alle wesentlichen Komponenten des Whirlpools wurden digitalisiert und können nun per Sprache oder App gesteuert werden. Durch die innovative Sitzplatzerkennung weiß der Smart Spa, welche Plätze belegt sind, aktiviert automatisch die entsprechende Pumpe und stellt die gewünschte Massage ein. Der Smart Spa bietet dadurch ein modernes Entspannungserlebnis, das kein herkömmlicher Whirlpool bieten kann. Die intelligente Kombination aus Spracheingabe, der WiFi-Funktion und der Einbindung von Amazon macht es möglich, Musik-Streamingdienste wie Spotify, Amazon Music und andere direkt auf der Surround-Soundanlage des Smart Spas wiederzugeben. Viele Highlights des Smart Spas sind bei normalen Whirlpools gar nicht oder nur gegen Aufpreis erhältlich. Der Smart Spa stellt damit die Spitze des aktuell technisch Machbaren dar: · Sprachsteuerung über Amazon Alexa (Google Home und Apple Siri sind in Vorbereitung) · Intelligente Sitzplatz- und Nutzungserkennung · Vollautomatische Isolier-Abdeckung · Whirlcare-App zur weltweiten Steuerung · Digitales Aromakammersystem, um dem Wasser einen aromatischen Duft zuzusetzen · Sanfte Softskin-Oxygen-Technologie zur Hautverbesserung · Individuell einstellbare LED-Beleuchtung in vielen Farben · Mehr als 120 Hydrojets zur Massage (fast) aller Körperregionen · Einzeln regelbare Düsen zur perfekt abgestimmten Massage · Vulkanjet für Brust- und Bauchmassage · Karpaltunnel- und Handmassage · 27 individuelle Massageprogramme · 6 Wasserfontainen Der Smart Spa wird im baden-württembergischen Deißlingen-Lauffen gefertigt und ist damit ein echtes Qualitätsprodukt "Made in Germany". Damit setzt Whirlcare ein Premium-Ausrufezeichen in einer Branche, wo viele Whirlpools aus Kostengründen in China oder Mexiko gefertigt werden. Die eigens errichtete Produktion wurde nach dem Prinzip "Industrie 4.0" entwickelt und erlaubt eine moderne Produktion mit höchster Qualität und maximaler Effektivität. Das schont auch Ressourcen und damit die Umwelt. Bei der Auswahl der Materialien des Smart Spas wurde auf höchste Umweltverträglichkeit Wert gelegt. Das Resultat ist maximale Entspannung bei einem Minimum an Energieverbrauch. Start der Serienproduktion ist Anfang 2018. Aufgrund der hohen Nachfrage kann es zu längeren Wartezeiten bei der Auslieferung kommen. Wellness-Begeisterte können sich doch bereits jetzt ihre Option durch eine unverbindliche Reservierung oder verbindliche Vorabbestellung sichern. Dafür gewährt Whirlcare sogar attraktive Rabatte. Weitere Informationen, Bilder, Texte und Videos sowie die unverbindliche Reservierung und Vorbestellungen sind auf www.smart-spas.de [1] zu finden. *Über Whirlcare Industries* Whirlcare Industries ist der Innovationsmotor der Whirlpool-Branche in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Deißlingen-Lauffen bei Rottweil baut mit dem "Smart Spa" den technisch fortschrittlichsten Whirlpool der Welt. Whirlcare setzt mit der Produktion nach dem Standard " Industrie 4.0" auf modernste Technik und höchste Qualität. Das Ziel sind einzigartige Wellness-Produkte, die Kunden viele Jahre genießen können und höchsten Ansprüchen in den Bereichen Gesundheitsvorsorge, Wohlbefinden und Stressabbau gerecht werden. *Weitere Informationen: * www.smart-spas.de [1] www.whirlcare.de [2] *Pressekontakt* Whirlcare Industries GmbH & Co. KG Jan Olaf Hansen Römerstraße 160 78652 Deißlingen-Lauffen Tel.: +49 7071/3665-212 Mail: info@whirlcare.com Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/whirlcare/630333.html [3] Bildunterschrift: Der Whirlcare Smart Spa: Analoge Entspannung mit digitaler Technik Emittent/Herausgeber: Whirlcare Industries GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Gesundheit 2017-11-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 630333 2017-11-20 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1ae1bf0fe58bc4e94dfbdf5d7ecf8f94&application_id=630333&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d7da67673726581cfe3b2f27f42a95f8&application_id=630333&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=06ece26a8e60a1cefe8a940436a2ec92&application_id=630333&site_id=vwd&application_name=news

