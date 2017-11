Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Veröffentlichung Jahresabschluss 2016: Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Abschreibungen auf Beteiligungen.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die Global Oil & Gas AG (GOG AG) bei Umsatzerlösen von TEUR 228 einen Jahresfehlbetrag von TEUR 641, während im Vorjahr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 285 ausgewiesen wurde. In 2016 führte der natürliche Rückgang der Fördervolumina sowie Produktionsunterbrechungen bei einem Feld, an dem eine US-Tochtergesellschaft beteiligt ist, zu entsprechenden Umsatz- und Ergebnis-rückgängen. In der Folge musste hier eine Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert erfolgen. Gleichzeitig wurden die Kostensenkungen jedoch verstärkt fortgesetzt.



Bad Vilbel, den 20. November 2017



