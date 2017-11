Der Abgang von Thomas Ebeling kam jetzt sehr schnell - aber wenig überraschend. Vor allem in seinem eigentlichen Kerngeschäft, dem TV-Programm, hängt der Medienkonzern völlig durch. Das rächt sich jetzt.

Eigentlich war es nur logisch: Erst die Gewinnwarnungen in diesem Jahr, die wesentlich dafür sorgten, dass der Aktienkurs des Medien-Konzerns in einen steilen Sinkflug überging, dann die peinlichen Kommentare über die eigene Kundschaft ("Bisschen fett, bisschen arm") - der Abgang von Thomas Ebeling als Vorstandschef von ProSiebenSat.1 war am Ende nur noch folgerichtig.

Vor acht Jahren war der ehemalige Pharmamanager Ebeling noch als unbeschriebenes Blatt in die TV-Branche eingestiegen. Damals traute ihm kaum jemand zu, in einer ihm völlig fremden Industrie mit ihren ganz eigenen Regeln zu reüssieren.

Doch Ebeling verfiel auf eine sehr eigene Strategie: Unverkaufte Werbezeiten reichte er an junge Digitalunternehmen weiter. Im Gegenzug bekam sein Medienkonzern Anteile oder Gewinnbeteiligungen. Das ging manchmal sehr gut, wie im Falle des Modehändlers Zalando. "Schrei vor Glück" wurde auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...