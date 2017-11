Über Präsident Trumps bisherige Vorstellung auf dem politischen Parkett mag man streiten. Die Performance an der Börse ist zumindest bemerkenswert - und muss noch lange kein Ende haben.

Ein Jahr ist mittlerweile seit der Ernennung von Donald Trump zum US-Präsidenten vergangen. "Ernüchternd" ist noch die charmanteste Beurteilung, die ihm seine Kritiker ins Zwischenzeugnis seiner bisherigen Amtszeit schreiben würden. Von seinen Wahlversprechen, sowohl den ernstzunehmenden als auch den kruden, habe der Republikaner bislang nicht viele umgesetzt. Dennoch erfreut sich seit Monaten nicht nur der Twitter-Account Trumps großen Interesses, auch nach US-Aktien ist die Nachfrage groß: Die Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq marschieren im Gleichschritt von Hoch zu Hoch.

Was den Börsenbarometern an der Wall Street weiterhin Rückenwind verschafft, neben der aktuellen Notenbankpolitik und der generellen guten Konjunkturlage, lässt sich tatsächlich auch auf Trump zurückführen. Allerdings sind für die gute Laune der Börsianer ironischerweise bislang weniger die Dinge verantwortlich, die der Präsident gern umgesetzt hätte, als vielmehr das, was Trump eben nicht unternommen hat: etwa Regulierungsmaßnahmen ergreifen oder das umstrittene Fracking einschränken. Was uns das lehrt? Die Erkenntnis, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird, ist eben nicht nur darauf zu reduzieren, was eintreten kann, sondern auch um das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...