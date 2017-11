(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

IAdea Deutschland GmbH CEO Björn Christiansen: "Ganzheitliche Digital Signage Lösung für Hotels europaweit im Einsatz"

Inspiration und Information sind neben Komfort und Gastlichkeit ausschlaggebend für die Hotellerie. Denn nur zufriedene Gäste buchen wieder. https://www.digitalsignage.de/digital-signage-fuer-das-hotelgewerbe.html Signage ist in diesem Umfeld prädestiniert, die Kundenzufriedenheit, das Wohlbefinden und das Kundenerlebnis zu optimieren. https://www.digitalsignage.de/home.html]IAdea Deutschland offeriert mit ihren Media-Playern, Signboards, Touchscreens und modularen Videowalls eine ganzheitliche Digital Signage Hotel-Lösung von der Tiefgarage, über die Lobby, Aufzüge, Zimmer bis hin zu internen und externen Veranstaltungen und Services.

Wer in einem Hotel eincheckt hat erst einmal tausend Fragen zur neuen Umgebung: Die naheliegendsten Fragen sind der Weg zum eigenen Zimmer, zum Frühstücksraum oder zum Restaurant, zur Konferenz oder zum Meetingraum aber auch nach dem WLAN-Password, internen und externen Veranstaltungen, spezifischen Einkaufsmöglichkeiten, nach Services wie Wäsche und Bügeldienstleistungen, Taxis, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Mietwagenservices etc. Meist gibt es dafür in der Lobby eine unübersichtliche Vielzahl an Flyern, Handzetteln oder Visitenkarten beziehungsweise man frägt sich durch beim häufig überlasteten Empfang respektive Concierge oder quält sich selber via Smartphone & Co. durch die unstrukturierten Seiten des Internets. Kurzum: eine Customer-Experience, die mit Inspiration, Information, Komfort oder Gastlichkeit wenig gemein hat.

Nahezu alle relevanten Informationen lassen sich auf die intuitiven Signboards und Touchscreens strukturiert bannen, ob in der Tiefgarage, Lobby, Aufzug, Korridor, Zimmer etc. Beschreibungen, Services oder spezielle Angebote lassen sich mit einem Klick direkt ansehen oder weitere Aktionen auslösen beziehungsweise mit wenigen Klicks direkt buchen. Großflächige Panels oder Videowalls inspirieren multimedial zur eigenen oder externen Veranstaltung, Erlebnismöglichkeiten in der Umgebung oder machen auf weitere Services aufmerksam.

Komfort und Gastlichkeit sind zwar geprägt durch das Interieur und Personal, aber auch hier trägt Digital Signage dazu bei, dass das Wohlbefinden in der neuen Umgebung steigt. Der Komfort erhöht sich vor allem durch die Einfachheit via Digital-Signage an Informationen strukturiert zu kommen und die Gastlichkeit, durch eine Vielzahl an "persönlichem" wie ein freundliches "Welcome-Video", Empfehlungen vom Küchenchef, Inspirationen von der Wellness-Abteilung und vieles mehr.

Der Vielzahl an eigenen Ideen, Entertainment, Services und des individuellen Flairs zur Steigerung der Hospitality-Experience sind mit den Möglichkeiten der Lösungen von IAdea Deutschland nahezu keine Grenzen gesetzt. Die leistungsstarken und robusten Media-Player arbeiten mit HTML5 und SMIL , sodass sich sämtliche Inhalte des World-Wide-Web, Videos, Bilder, hochwertige Schriften, Social-Media-Feeds, Widgets, Services, etc. in eigenen oder vordefinierten Templates auf sämtlichen Display-Varianten von IAdea Deutschland oder auf bestehenden modernen TV-Geräten darstellen lassen.

Dazu offeriert IAdea Deutschland mit "SignApps Express" eine einheitliche Digital-Signage-Software, die zudem kostenfrei allen Media-Playern und Signboards von IAdea beiliegt und bereits die meisten Anwendungsfälle kreativer Digital-Signage-Anwendungen abdecken kann. Eigene Content-Management-Systeme lassen sich zudem meist ohne großen Aufwand integrieren. Wer Spezialfälle hat oder ganz besondere Anforderungen, der kann zudem auf das Partnernetzwerk von IAdea zurückgreifen. Hier gibt es beispielsweise Partner, die sich generell mit den Hospitality-Gegebenheiten auseinandersetzen beziehungsweise Partner, die sich auf individuelle Anforderungen von Buchungssystemen, Konferenzraumlösungen, Cloud- oder Legacy-Integrationen spezialisiert haben.

Der XMP-7300, ein 4K-Media-Player, von IAdea Deutschland beispielsweise ist der perfekte Player für das Hotel- und Gastgewerbe. Er lässt sich für den gesamten Hotel-Komplex verwenden: Von der digitalen Beschilderung auf allen Ebenen, für die Anzeige von weiteren Informationen, Services, Speisekarten, Veranstaltungen, Schwerpunktbereichen oder zur Steuerung der Videowände. Die IAdea-Media-Player sind robuste Appliances, sowohl physikalisch als auch hardwaretechnisch. So sind beispielsweise die normalerweise verschleißempfindlichen Flash-Speicher für den 24/7-Betrieb optimiert. Auch das verwendete Android-Betriebssystem ist gegen Ausfälle und Kompromittierung durch zusätzliche integrierte Sicherheitslösungen gefeit. Kurzum, so https://www.xing.com/profile/Bjoern_Christiansen]Björn Christiansen[/url], Geschäftsführer von IAdea Deutschland: "Der XMP-7300 ist für den ganzjährigen durchgehenden Betrieb konzipiert und beinhaltet zudem einen Selbstheilungsmechanismus, um ohne Eingreifen seitens des Personals aktiv zu bleiben. Dadurch kann sich das Hotel-Personal ganz und gar auf ihre Gäste konzentrieren und müssen sich nicht um die Technik sorgen. Der XMP-7300 ist Teil der ganzheitlichen Digital Signage Lösung von IAdea Deutschland & unseren lokalen Partnern, die europaweit schon hundertfach im Einsatz ist."

IAdea Deutschland offeriert ein geführtes Live-Webinar für Signapp-Express. Für Käufer und Interessenten ist dieses persönliche Webinar kostenfrei. Eine Anmeldung zum Live-Webinar kann unter der Webseite https://www.digitalsignage.de/... werden.

