Zürich - Die Hausse an den Aktienmärkten ist ins Stocken gekommen. So verloren der Euro Stoxx 50 und der Dax über die Woche 1.3% bzw. 1.0%. Erstmals seit neun Wochen verbuchte auch der Nikkei ein Verlust von 1.3%. Einen gegenläufigen Trend zeigte der SMI mit einem Wochenplus von 0.5%. Möglich war dies dank den Schwergewichten Novartis (+2% über die Woche), Nestlé (+1.1%) und Roche (1.0%).

In den USA entwickelte sich der S&P500 seitwärts und der Nasdaq stieg um 0.5%. Die US-Börsen handelten anfangs auch schwächer, hatten aber am Donnerstag einen starken Tag, nachdem das Repräsentantenhaus die Steuerreform der Trump-Administration verabschiedete.

Bei den Währungen erhöhte sich der EUR/USD überraschend um 1.0% und überquerte im Wochenverlauf sogar die Marke von 1.18. Auch gegen den CHF war der EUR etwas stärker und es resultierte ein Plus von 0.4%. Ein USD kostete zum Wochenschluss 99 Rappen.

Der Ölpreis verlor bis am Donnerstag an Terrain. Am Freitag setzte indes ein Rebound ein, weil sich Saudi-Arabien für eine Verlängerung der Produktionskürzungen der Opec anlässlich des nächsten Meetings am 30. November stark machte. Wiederholt sich damit die Geschichte wie vor einem Jahr als die Ölfirmen zu einem verfrühten Weihnachtsgeschenk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...