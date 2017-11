Düsseldorf (ots) - Nach der Absage der FDP an eine Jamaika-Koalition hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Antrittsbesuch in NRW verschoben. Dies bestätigte Steinmeiers Sprecherin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe).



