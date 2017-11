PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich besorgt über das Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche in Deutschland geäußert. "Es ist nicht in unserem Interesse, dass sich das verkrampft", sagte er am Montag bei einem Treffen mit dem Chef der konservativen französischen Republikaner-Partei im Élyséepalast, wie eine Aufnahme des Senders BFMTV zeigte.

Macron setzt sich für eine Reform der Europäischen Union ein und ist dazu auf eine stabile Regierung in Deutschland angewiesen. Er wollte am Montag und Dienstag bei Treffen mit Vertretern der französischen Parteien und den Präsidenten der beiden Parlamentskammern über die Europapolitik beraten, insbesondere über die von ihm vorgeschlagenen Bürgerkonvente zur EU-Reform./sku/DP/stk

