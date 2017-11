St. Gallen - Der Kurs des Bitcoins hat mit 8000 Dollar einen neuen Höhepunkt erreicht. Seit Anfang Jahr hat er sich versiebenfacht. Der Hype um die Kryptowährungen hat in diesem Jahr ein surreales Mass angenommen, nachdem der Bitcoin in den drei Jahren zuvor vor sich hindümpelte. Der Kauf von Bitcoins war aber auch in diesem Jahr keine sichere Geld-vermehrungsmaschine. Allein seit dem Sommer ist er mehrmals um 30% oder mehr eingebrochen. Letztmals war das am Freitag vor einer Woche der Fall, als der Bitcoin innert ein paar Stunden ein Drittel seines Wert verlor. Ein Phänomen ist, dass solche Kursverluste sofort wieder neue Käufer anlocken und sich der Preis rasch wieder erholt. Wie unberechenbar der Handel in Bitcoin ist, zeigte sich auch am letzten Freitag. Innerhalb des Tages hat der Bitcoin fast 10% gewonnen und gleich wieder verloren. Analog zum Preis des Bitcoins steigen auch die mediale Präsenz und die Anfragen, wie es mit dem Bitcoin weitergeht und ob man investieren solle.

Um es vorweg zu nehmen: Als Vermögensanlage eignet sich der Bitcoin nicht. Es ist eine reine Spekulation darauf, dass man jemanden findet, der bereit ist, mehr zu bezahlen, als man selber bezahlt hat. Hinter dem Bitcoin steht kein realer ...

