Frankfurt - Der Euro ist am Montag nur kurzzeitig durch das Aus der Jamaika-Sondierungsgespräche für eine neue Regierung in Deutschland belastet worden. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der Nacht auf Montag um etwa einen halben Cent bis auf 1,1722 US-Dollar gefallen war, stieg sie im Vormittagshandel wieder bis auf 1,1804 Dollar. Der Kurs lag damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend.

Auch zum Franken gab der Euro zunächst nach und fiel kurzeitig sogar unter die Marke von 1,16. Bis 10.10 Uhr erholte sich der Euro wieder auf 1,1670 CHF. Der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...