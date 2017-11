BERLIN (Dow Jones)--Die FDP würde unter bestimmten Umständen eine Minderheitenregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützen. "Ich will nichts ausschließen", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer am Montag dem Nachrichtensender N24. Merkel müsse sich jetzt entscheiden, wie sie weitermachen wolle - möglicherweise als Regierungschefin mit wechselnden Mehrheiten. Wenn die FDP da mitmachen solle, müsste sich aber "in diesem Land wirklich etwas ändern", sagte Beer.

Ähnlich äußerte sich der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Marco Buschmann. "Wenn es gute Initiativen gibt, dann stehen wir zur Verfügung", sagte er der Bild-Sendung "Die richtigen Fragen". Die FDP wolle keine Fundamentalopposition betreiben, sondern sich konstruktiv einbringen.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2017 04:05 ET (09:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.