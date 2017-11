Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen Kanzlerin Angela Merkel den Rücken gestärkt. "Es braucht Menschen, die das Große im Blick haben", sagte Tauber am Morgen dem Fernsehsender Phoenix. Dazu zähle Angela Merkel. Der CDU-General versuchte gleichzeitig, jegliche Nachfolgedebatte um die Spitze der Partei im Keim zu ersticken "Ich finde, diese Frage stellt sich in diesen Zeiten nicht", betonte Tauber.

In der Nacht hatte die FDP nach vier Wochen intensiver Gespräche die Jamaika-Sondierungen platzen lassen. Tauber sprach von einem teilweise inszenierten Abbruch. "Dass die FDP so einfach gegangen ist, das war schon überraschend", meinte er. Schließlich seien Union und Grüne bei ihrem Kernthema Steuern weit auf die Liberalen zugegangen. "Es war vereinbart, dass im Laufe der Legislatur der Soli für gut drei Viertel, die ihn bezahlen, abgeschafft wird", so Tauber.

Der 43-Jährige appellierte an die SPD, sich jetzt der Aufnahme von Gesprächen nicht mehr zu verweigern. "Ich gehe davon aus, dass jetzt noch einmal neu gedacht und gesprochen werden muss. Wir haben alle eine Verantwortung", betonte der Abgeordnete. Gleichzeitig schloss er aus, dass die Christdemokraten ihre Chefin für eine Fortsetzung der Großen Koalition opfern könnten. Die CDU lasse sich nicht von "Sozialdemokraten vorschreiben, wer für Christdemokraten spricht".

Die Sozialdemokraten um Parteichef Martin Schulz bleiben aber bislang hart und sehen sich in der Opposition. Der Kanzlerin bliebe damit nur die Option einer Minderheitsregierung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) könnte auch den Bundestag auflösen und Neuwahlen ausrufen.

