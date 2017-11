Neue Partnerschaft Pitztal - DYNAFIT: Spitzensportlerinnen Veronika Mayerhofer und Johanna Erhart eröffnen neues Tourenangebot am Pitztaler Gletscher



Pitztal/Tirol (ots) - Die Pitztaler Gletscherbahn und der Tourismusverband Pitztal haben gemeinsam den ersten Skitourenpark Tirols umgesetzt. Der Park befindet sich ausschließlich im gesicherten Skiraum am Pitztaler Gletscher. Er bietet Tourenmöglichkeiten mit eigenen Aufstiegsspuren in mehreren Schwierigkeitsgraden und mit diversen Höhenmetern. Das attraktive Wintersport-Angebot ergänzt die bestehenden Routen im beliebten Skitourengebiet, zu denen unter anderem die Wildspitze - Tirols höchster Berg -, die Petersennspitze sowie der Linke und Rechte Fernerkogl zählen. Offiziell wurde der DYNAFIT Skitourenpark am 16.11.2017 von den Spitzensportlerinnen Veronika Mayerhofer und Johanna Erhart eröffnet. "Die Vorrausetzungen am Pitztaler Gletscher sind ideal, da sich die Touren in einem gesicherten Raum befinden. Wir Athleten finden so ideale Trainingsbedingungen schon frühzeitig in der Saison vor." so die DYNAFIT-Sportlerin Erhart.



Insgesamt drei permanente Aufstiegsstrecken in blau, rot, schwarz, sowie eine eigene Skitourenkarte stehen ambitionierten Skitourengehern während der Saison von September bis Mai zur Verfügung. Skitouren-Athleten der verschiedenen Kader finden hier also künftig ein ideales Vorbereitungsareal zu einem sehr frühen bzw. späten Zeitpunkt der Saison und können das Angebot den ganzen Winter über nutzen. Aber auch Einsteiger, welche die Grundzüge der nach wie vor boomenden Sportart erlernen wollen, werden angesprochen. Bernhard Füruter, Marketingleiter der Pitztaler Gletscherbergbahn: "Königsetappe ist die schwarze Cappuccino Route mit 620 Höhenmetern aufs höchste Café Österreichs 3.440, wo zur Belohnung der selbstgemachte Apfelstrudel wartet." Durch das neue Angebot lässt sich am Pitztaler Gletscher auch Skifahren und Skitouren kombinieren. Im kommenden Jahr wird überdies erstmals ein Skitouren-Event am Pitztaler Gletscher stattfinden.



Mit DYNAFIT hat das Pitztal zudem einen starken Partner an der Seite. Michael Költringer, Marketing DYNAFIT: "Mit unseren neuen Skitourenprodukten wollen wir gerade für Pistengeher dieses Jahr extra punkten. So haben wir spezielle Produkte für diese neue Zielgruppe entwickelt. In Zusammenarbeit mit unserem lokalen Fachhandelspartner Intersport Huter steht die DYNAFIT Skitourenkollektion ab sofort in Form eines offiziellen DYNAFIT TEST CENTERs am Pitztaler Gletscher zur Verfügung. Der DYNAFIT Skitourenpark ist dafür ergänzend die ideale Testumgebung."



Auch Skitourenexperte Karl Posch (ASKIMO) und Gerhard Gstettner, Geschäftsführer des TVB Pitztal, freuen sich über die Eröffnung: "Skitourengehen ist absolut im Trend und beschilderte Strecken sind bei Einsteigern und Profis gefragter denn je".



