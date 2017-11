Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist höher in die neue Woche gestartet. Nachdem der Leitindex SMI sich am vergangenen Freitag von den Abschlägen im Verlauf der letzten Woche wieder ganz erholt hatte, geht es vorerst zumindest ähnlich weiter. Das Plus ist vor allem guten Nachrichten beim Pharmaschwergewicht Roche zu verdanken. Aber auch sonst ist die Grundstimmung an der hiesigen Börse entgegen der negativen Vorgaben aus den USA und Asien einigermassen positiv. Dort hatten sowohl der Nikkei, als auch der Shanghai Composite einen Rückgang hinnehmen müssen.

Dabei ist mit der unsicheren politischen Lage in Deutschland ein Risikofaktor für die europäischen Aktienmärkte hinzugekommen. Im Nachbarland der Schweiz waren in der vergangenen Nacht die Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition gescheitert - der deutsche Leitindex DAX eröffnete am Montag im Minus. Ob sich die Anleger nachhaltig von der Situation in Deutschland verunsichern lassen wird in Marktkreisen aber eher bezweifelt - ganz gemäss dem Sprichwort "politische Börsen haben kurze Beine". Grundsätzlich stehen in dieser Woche nur wenige marktbewegende Konjunkturdaten auf der Agenda und die Wall Street bleibt am Donnerstag wegen "Thanksgiving" zu.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 09.30 Uhr 0,59% auf 9'238,06 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückt zum Wochenstart um 0,19% auf 1'486,87 Zähler vor und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,41% auf 10'576,67. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 17 im Minus, elf im Plus und zwei unverändert.

