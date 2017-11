Der vorzeitige Abschied des Konzernchefs Thomas Ebeling hauchte am Montag der Aktie von ProSiebenSat1 neues Leben ein. In einem schwach erwarteten Marktumfeld ragten sie positiv hervor und lagen mit mehr als zwei Prozent im Plus. Laut einer Mitteilung habe sich Ebeling mit dem Unternehmen einvernehmlich darauf verständigt, nach der Bilanzpressekonferenz am 22. Februar zu gehen. Überraschend kam dieser der Schritt nicht, denn in den Medien war zuvor schon über Gegenwind im Aufsichtsrat berichtet worden. Die Aktie von ProSiebenSat1 gab im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 30 Prozent nach. Nun könnte die Hoffnung, dass ein neuer Chef das Unternehmen aus der Krise führt, auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...