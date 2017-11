Der internationale Technologiekonzern Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) erweitert die Kooperation mit der eurotrade Flughafen München Handels-GmbH, einem Tochterunternehmen der Flughafen München GmbH, im Bereich Zahlungsabwicklung am Point-of-Sale (POS), um WeChat Pay am Münchner Flughafen anzubieten. Als 100%ige Retail-Tochter des Flughafen München betreibt die eurotrade ca. 70 Shops am Flughafen München. Das hochwertige Markenportfolio ist u.a. auf die immer wichtiger werdende Zielgruppe der Chinesen ausgerichtet. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist es nach der erfolgreichen Kassenintegration von Alipay im Juli 2016 nun auch folgerichtig, zum ersten Anbieter in Deutschland zu werden, der WeChat Pay akzeptiert.

Als Teil des chinesischen Unternehmens Tencent, das zu den Top-5-Internet-Unternehmen weltweit zählt, verzeichnet WeChat Pay über 600 Millionen aktive Nutzer monatlich. Das entspricht einem Marktanteil von fast 40 Prozent gemessen am Zahlungsvolumen ...

