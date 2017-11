Unterföhring (ots) - Bester Wert seit drei Jahren für die erste Battle-Show: "The Voice of Germany" überzeugt mit hervorragenden 17,5 Prozent Marktanteil (14-49 J.) die SAT.1-Zuschauer am Sonntag. Im Anschluss erzielt Luke Mockridge mit "LUKE! Die Woche und ich" sehr gute 13,5 Prozent Marktanteil. Stark am Vorabend: "Hochzeit auf dem ersten Blick" steigert sich mit 12,9 Prozent Marktanteil (14-49 J.) deutlich zur Vorwoche (11,4 Prozent).



Mit 11,2 Prozent Marktanteil (14-49 J.) beherrscht SAT.1 den Sonntag.



Diese Talente treten am Donnerstag in der zweiten Ausgabe der Battles an: Alexander Babacan (28, Flein b. Heilbronn), BB Thomaz (33, Düsseldorf), Carina Chère (27, München), Christine Heitz (20, Mertzig/ Luxemburg), Helen Leahey (30, Rhens b. Koblenz), Janina Beyerlein (17, München), Katy Winter (34, Aarau/ Schweiz), Linda Helterhoff (25, Cottbus), Luana Eschment (16, Nauort b. Koblenz), Maria Giuseppina Cammisa (26, Offenbach am Main), Mark Schlumberger (43, Beelitz b. Potsdam), Marlin Williford (44, Berlin), Mars (40, Düsseldorf), Meike Ehnert (31, Schwarzenbach/Saale), Melisa Toprakci (20, Neuss), Miguel Fialho (17, Gemünden im Westerwald), Nanette Foh (24, Günding b. München), Natia Todua (21, Bruchsal, Baden-Württemberg), Philip Piller (22, Wien/ Österreich), Semion Bazavlouk (33, Berlin), Stefanie Nerpel (39, Waibstadt b. Mannheim), Tina Naderer (21, Ebergassing b. Wien/Österreich).



"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr. Die zweite Ausgabe der Battles zeigt ProSieben am Donnerstag, den 23. November.



Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 20.11.2017 (vorläufig gewichtet: 19.11.2017)



