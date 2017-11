BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche hat CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer vor "schwierigen Wochen" für Deutschland gewarnt. Es werde eine schwierige Zeit werden, "vielleicht sogar keine Werbeveranstaltung für Parteipolitik", sagte Scheuer im ZDF-Morgenmagazin.

Scheuer betonte, alle vier Parteien hätten in den letzten Wochen ernsthaft verhandelt. "Ich will nicht einstimmen in das FDP-Bashing", sagte der CSU-Politiker. Er habe Respekt vor der Entscheidung der FDP, er finde sie aber nicht gut.

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, zeigte sich im ZDF "einigermaßen entsetzt" von dem Scheitern der Sondierungsgespräche. Er sehe das "als veritable Krise" für Deutschland. Die Sondierer hätten die eigentlichen Probleme im Land gar nicht oder nur wenig behandelt, warf Bartsch den Parteien vor.

Er habe die große Sorge, dass die jetzige Instabilität nicht gut fürs Land sei, sagte Bartsch. "Ich glaube, dass das jetzt wirklich eine Krise ist, die weit über Deutschland hinausgeht." Die Linke habe keine Angst vor Neuwahlen, sagte Bartsch. Er sei aber der Auffassung, dass man jetzt erst einmal ausloten müsse, was insgesamt möglich sei.

