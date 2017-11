Die Untersuchung habe unter anderem grosse Schwächen in Sachen interne Kontrollen im Financial Reporting der an der Börse in Toronto kotierten Katanga Mining zutage gebracht, schreibt Glencore in einer Mitteilung vom Montag. Die verschiedenen, insbesondere wegen zu hoch bewerteter Vorräte, vorgenommenen Anpassungen hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...