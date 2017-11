Die neue Open Source-basierte Plattformversion unterstützt komplexere digitale Anwendungen mit gesteigerter Leistung, größerer Flexibilität und neuen parallelen Rechenfunktionen



Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - EnterpriseDB (http://www.enterprisedb.com/)®(EDB), das Datenbankplattform-Unternehmen für digitales Geschäft, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit der EDB Postgres Platform 10 bekannt. Die neueste Version der EDB Postgres Plattform treibt moderne digitale Transformationsinitiativen mit neuen Technologien für komplexe Hochgeschwindigkeitsanwendungen voran, die Unternehmen für mehr operative Effizienz, Kundenzufriedenheit und globale Wettbewerbsfähigkeit benötigen.



"Für die Integration von Daten und die Beschleunigung der Verarbeitung in komplexeren Umgebungen, die jetzt von agilen Entwicklungsrahmen und DevOps-Methodiken angetrieben werden, setzt das digitale Geschäft auf die Fähigkeiten von EDB Postgres", sagte Dr. Marc Linster, Senior Vice President, Product Development, von EDB. "Mit der EDB Postgres Platform 10 erhalten Unternehmen die Flexibilität und Kontrolle, die sie benötigen, um Datenarchitekturen für Integration, Leistung und Zuverlässigkeit zu konfigurieren, die auch die komplexen Hochgeschwindigkeitsarbeitslasten unterstützen, die ihr Geschäft transformieren."



EDB wurde fünf Jahre in Folge im Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems (http://bit.ly/2hn1Rlf) ausgezeichnet, der in diesem Jahr nur 11 Anbieter umfasste. Dies entspricht einem Rückgang um 65 % gegenüber den 31 Anbietern im Bericht des Jahres 2015. EDB ist überzeugt, dass dieses Ergebnis auf das Durchhaltevermögen bei der Bereitstellung einer Open Source-Alternative für Unternehmen zurückzuführen ist, die mit herkömmlichen Angeboten von Verkäufern in Bezug auf Funktionen und Leistung konkurrieren kann und gleichzeitig höhere Kosteneinsparungen und Flexibilität bei der Einführung vor Ort und in Cloud-Umgebungen bietet.



Die EDB Postgres Plattform (http://bit.ly/2zJEFUY) ist eine integrierte Open Source-basierte Datenbankverwaltungsplattform mit allen Komponenten zur Integration und Verwaltung strukturierter und unstrukturierter Daten auf einer einzigen Plattform. Die Plattform verfügt außerdem über robuste und integrierte Werkzeuge, die von EDB für den Aufbau und die Erhaltung einer modernen, hochverfügbaren Postgres-Architektur entwickelt wurden und auf klassenbester Technologie basieren. Diese Werkzeugsuiten umfassen:



Die Management-Werkzeugsuite:



- Der EDB Postgres Enterprise Manager (http://bit.ly/2msFfBG) ist ein leistungsstarkes Management-Werkzeug, das DBAs [Datenbankadministratoren] umfassende Kontrollmöglichkeiten für die Verwaltung, Überwachung und Abstimmung einer großen Anzahl von Postgres-Einführungen über eine einzige, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche bietet. - Das EDB Postgres Backup and Recovery Werkzeug (http://bit.ly/2j0R2ls) führt Aufbewahrungsrichtlinien und zeitpunktgenaue Wiederherstellungsanforderungen für umfangreiche Postgres-Implementierungen ein. - Der EDB Postgres Failover Manager (http://bit.ly/2AQC75M) überwacht die Mitglieder eines Postgres-Clusters auf Gesundheit und Leistung und unterstützt bei Bedarf eine Umschaltung von Stand-by auf Master, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten.



Die Integrations-Werkzeugsuite:



- Der EDB Postgres Replication Server (http://bit.ly/2APUQhN) ist eine dynamische und strategische Replikationsplattform mit Single- und Multi-Master-Funktionen, die einen geografischen Lastausgleich ermöglicht, die Migration in Echtzeit vereinfacht und eine heterogene Datenintegration erlaubt. - Die EDB Postgres Daten Adapters (http://bit.ly/2hhW8K0) sind eine Sammlung von Erweiterungen, die Postgres-Datenbanken mit unterschiedlichen Datenbanklösungen, einschließlich MongoDB, MySQL und Hadoop, integrieren und die Verarbeitung mit anderen Postgres-Datenbanken beschleunigen.



Die neue EDB Postgres Platform 10



Die EDB Postgres Platform 10 schließt die neuesten Funktionen und Fähigkeiten ein, die mit dem kürzlich veröffentlichten PostgreSQL 10 (http://bit.ly/2fU8LgY) eingeführt wurden, sowie zahlreiche weitere Verbesserungen in der Datenbank und den Werkzeugen. EDB trägt wesentlich zum Open Source-Projekt PostgreSQL bei und hat Zehntausende Entwicklerstunden geleistet und damit einige der bedeutendsten Fortschritte bei PostgreSQL 10, dem größten Release der letzten Jahre, erzielt. Zu diesen Fortschritten zählten die verbesserte Parallelabfrage und erweiterte Partitionierungsfunktionen.



Zu den wichtigsten neuen Funktionen und Fähigkeiten der EDB Postgres Platform 10 zählen:



Die EDB Postgres Advanced Server Datenbank:Leistung



- Unterstützung von Parallelabfragen: Es wurde eine Reihe von Erweiterungen vorgenommen, um die Parallelität im Abfrageprozessor drastisch zu erhöhen, einschließlich paralleler Index-Scans, paralleler Bitmap-Heap-Scans, paralleler Merge-Joins, paralleler Teilpläne und erweiterter Sprachunterstützung für Parallelabfragen im Allgemeinen. - WAL Tuning: EDB hat eine Funktion für DBAs entwickelt, mit dem sie die Größe ihrer WAL (Write ahead log)-Segmente anpassen können, um die Leistung und Verwaltbarkeit zu verbessern. - Vorwärmen: Nach dem Start des Servers setzt die Vorwärmfunktion den Cache im Arbeitsspeicher auf den letzten bekannten Zustand zurück, sodass heiße Daten in den Speicher vorgeladen werden. Dadurch wird eine optimale Leistung gewährleistet, ohne dass die Cache Repopulation abgewartet werden muss.



Sicherheit



- Auditing: Durch fein abgestufte Audit-Funktionen können DBAs besser protokollieren, was in der Datenbank geschieht, und Aktivitäten nach Benutzer, Anweisung und Datenbank verfolgen. - SCRAM-Authentifizierung: Das mit PostgreSQL 10 implementierte neue SCRAM-Protokoll (Salted Challenge Response Authentication Mechanism) zur Verwaltung von Passwörtern bedeutet, dass weder die auf dem Server gespeicherten Informationen noch die während der Authentifizierung ausgetauschten Daten für unbefugten Zugriff ausreichend sind.



Verwaltung



- Logische Replikation: In Einzelmaster-Konfigurationen mit Postgres können DBAs in Fällen, in denen einzelne Elemente selektiv repliziert und Daten über mehrere Server verteilt für Abfragen aggregiert werden, nun die Replikation nach Tabelle oder Datenbank steuern. Diese Funktion kann auch verwendet werden, um Stand-bys einfach für Aktualisierungen mit nahezu null Ausfallzeiten zu erstellen. Während diese Funktion in PostgreSQL 10 implementiert wurde, unterstützt der EDB Postgres Replication Server die Multi-Master-Replikation und komplexere Konfigurationen, die Oracle oder andere Datenbankanbieter einschließen. - Deklarative Partitionierung: Durch die Aufnahme dieser neuen Funktion, die mit PostgreSQL 10 eingeführt wurde, kann Oracle-kompatible Partitionierung in EDB Postgres erheblich schneller durchgeführt werden und sie ist benutzerfreundlicher. Die Funktion ersetzt und automatisiert lästige manuelle Aufgaben, welche die Pflege und Aktualisierung von Auslösern und Regeln zum Erstellen und Verwalten von Tabellenpartitionen betrafen. Da Partitionssteuerelemente nun Teil des Datenbankschemas sind, müssen Entwickler sie nicht mehr in die Anwendung schreiben. - Clone Schema: Mit der neuen EDB Clone Schema Erweiterung können DBAs eine Kopie eines Schemas mit seinen Datenbankobjekten und Daten aus einer bestimmten Datenbank erstellen und in eine andere Datenbank oder in dieselbe Datenbank (mit einem anderen Schemanamen) einfügen. Dies ist besonders für die Beschleunigung des Prozesses von Back-ups, Wiederherstellungen und anderen Wartungsaufgaben und bei der Erstellung mehrerer identischer Datenbanken für Schulungszwecke nützlich. - Mehrspaltige Statistiken: Mit dieser in PostgreSQL 10 implementierten Funktion verfügen DBAs jetzt über einen einzigen Befehl, um zusätzliche Statistiken zu spezifizieren, die für die Verbesserung der Abfrageleistung gesammelt werden sollen, wenn die standardmäßig gesammelten Statistiken nicht für die Unterstützung der Erstellung eines qualitativ hochwertigen Abfrageplans ausreichen.



Die EDB Postgres Management Suite:



Der EDB Postgres Enterprise Manager



- Anpassung: Dank umfangreicherer Anpassungsfunktionen können DBAs die Granularität von Dashboard-Ansichten und -Warnmeldungen steuern und benutzerdefinierte Dashboard-Ansichten erstellen. - Kontrolle: Mithilfe zusätzlicher Kontrollen können DBAs die Aktivität in bestimmten Datenbanken besser isolieren und über mehrere Parameter hinweg untersuchen.



Die Integrationssuite:



EDB Postgres Data Adapters



- Leistung: EDB entwickelte erweiterte Funktionen für die EDB Postgres Data Adapters, um die Leistung in verteilten Postgres-Systemen zu erhöhen.



EDB Postgres: Preise, Verfügbarkeit und Softwaredownloads



Die EDB Postgres Platform 10 ist in zwei Abonnements erhältlich, die eine Auswahl an Datenbanken enthalten: 1) die EDB Postgres Standard Edition, die Open Source Postgres einschließt, und 2) die EDB Postgres Enterprise Edition, welche den EDB Postgres Advanced Server (http://bit.ly/2AIGdvX), eine verbesserte Version von Postgres mit Leistungsmerkmalen der Enterprise-Klasse, Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen und Datenbankkompatibilität für Oracle umfasst.



Beide Abonnements schließen ein integriertes Paket von unterstützten Werkzeugen, eine leistungsfähige DBaaS-Verwaltungskonsole, die EDB Postgres Ark (http://bit.ly/2zGEeuG) sowie ein komplettes Menü an Schulungs- und professionellen Serviceangeboten ein. Kunden erhalten außerdem vollen Zugriff auf die umfangreichen Funktionen und Ressourcen eines von Gartner anerkannten Herstellers der Enterprise-Klasse. Zu den Abonnements gehören außerdem Unterstützung, Softwareupgrades und Zugang zu einem Großteil des EDB Postgres-Partnernetzwerks. Die EDB Postgres Plattform kann auf Bare Metal, virtuell, einschließlich Containerumgebungen, oder in einer öffentlichen, privaten und/oder hybriden Cloud-Umgebung eingesetzt werden. EDB Postgres ist Open Source- und standardbasiert und läuft auf allen gängigen Betriebssystemen, einschließlich verschiedener Linux- und Windows-Ausgaben.



Wenn Sie mit der EDB Postgres Platform 10 beginnen möchten, laden Sie den EDB Postgres Advanced Server hier (http://bit.ly/2moonfe) herunter oder kontaktieren Sie sales@EDBPostgres.com.



Über EnterpriseDB Corporation



EnterpriseDB® (EDB) ist ein Datenbankplattform-Unternehmen für digitales Geschäft und stellt die erste Open Source-basierte Datenplattform für neue Anwendungen, Cloud-Replatforming, Anwendungsmodernisierung und Ablösung von Altsystemen bereit. EnterpriseDB lässt sich in Unternehmenstechnologien und -infrastrukturen für hybrides Cloud-Management, Datenintegration und Daten-Warehousing integrieren. Unsere Kunden profitieren von der leistungsstärksten, zuverlässigsten, flexibelsten und kosteneffektivsten Datenmanagementplattform, die auf dem Markt verfügbar ist. Der Firmensitz von EnterpriseDB befindet sich in Bedford, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter www.EnterpriseDB.com.



EnterpriseDB ist ein eingetragenes Warenzeichen von EnterpriseDB Corporation. EDB und EDB Postgres sind Markenzeichen von EnterpriseDB Corporation. Andere Warenzeichen können Markenzeichen der jeweiligen Besitzer sein.



