Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der führende Staubsaugerroboter-Hersteller ILIFE erzielte beim jüngsten AliExpress 11.11 Global Shopping Festival hervorragende Ergebnisse und übertraf damit alle übrigen Anbieter von Staubsaugerrobotern. Das Unternehmen platzierte sich zudem erfolgreich unter den Top 10 der 11.11-Markenliste von AliExpress in Bezug auf Umsatz und entwickelt sich bei Verbrauchern weltweit zu einer der beliebtesten Marken.



Während des diesjährigen sogenannten "Singles' Day", einem Shopping Festival, das jedes Jahr am 11. November stattfindet, erzielte ILIFE bedeutende Umsätze mit mehreren Produkten, unter denen der V7s Pro, der jetzt mit zwei Reinigungsmustern auf den neuesten Stand gebracht wurde, die sowohl die Planung von Wischvorgängen als auch Staubsaugen ermöglichen und der mit der Smart Dustbin Detection-Technologie und i-Dropping-Technologie ausgestattet ist, der beliebteste Saugroboter war. Der A4s und der V5s Pro, Gewinner des diesjährigen IFA Product Technical Innovation Award - Water Tank Structure Innovation Award, verzeichneten ebenfalls starke Absätze.



ILIFE, eine der Staubsaugerrobotermarken, die zuvor Markenshops auf der AliExpress Online-Handelsplattform eröffnet hatte, wurde von den Kunden gefeiert und erhielt positive Bewertungen vom AliExpress-Team, das für Partnerschaften verantwortlich ist. ILIFE hatte im Vorfeld des Festivals genügend Personal und Waren organisiert, um den Anforderungen der Verbraucher weltweit gerecht zu werden und um sicherzustellen, dass für jeden bestellenden Käufer ein Staubsauger zur Verfügung stand und dieser zeitnah ausgeliefert wurde.



Seit seiner Gründung konzentriert sich ILIFE darauf, sich als Weltklasse-Marke zu etablieren und legt dabei größten Wert auf Produktqualität. Das Unternehmen vertreibt Produkte in mehr als 30 Ländern und Regionen weltweit und steht an der Spitze der Absatzrankings der wichtigsten E-Commerce-Plattformen, einschließlich Amazon und AliExpress. Das Unternehmen plant, weiterhin in seine Forschung und Entwicklung zu investieren und Verbrauchern weltweit technologisch führende, qualitativ hochwertige und erschwingliche Staubsaugerroboter zur Verfügung zu stellen.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.iliferobot.com/.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/606805/ILIFE_Robot_Vacuum.jpg



OTS: ILIFE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128706.rss2



Pressekontakt: Anna +86-156-9245-6732 anna@iliferobot.com