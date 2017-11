In den USA wird am Donnerstag Thanksgiving gefeiert. Auf den Feiertag folgt mittlerweile traditionell ein Kaufrausch am Black Friday und Cyber Monday. Die sind nun auch Großumsatztage im deutschen Handel.

Durch zahlreiche Rabattaktionen rund um das kommende Wochenende erwartet der deutsche Einzelhandel zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe. Anlass sind der Black Friday am 24. November und der Cyber Monday am 27. November, wie der Handelsverband Deutschland am Montag berichtete.

Black Friday und Cyber Monday haben ihren Ursprung in den USA und leiten ...

