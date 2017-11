Wien - In den nächsten Tagen ist der US-Datenkalender eher dünn besetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hauptaugenmerk dürfte auf den Zahlen zum Auftragseingang dauerhafter Güter im Oktober liegen (Mi.). Ohne den volatilen Transportsektor habe sich beim Auftragseingang in den letzten Monaten ein stabiler Aufwärtstrend ausgebildet. Für Oktober rechnen die Analysten der RBI mit einer Fortsetzung dieses Trends. Gegenüber September dürften die Unternehmen 0,5% mehr Orders erhalten haben. Aufgrund der Auftragsentwicklung bei Boeing werde der Transportsektor wohl ebenfalls ein Plus zum Vormonat aufweisen, welches aber durch einen ähnlich starken Rückgang im Rüstungssektor ausgeglichen werden dürfte.

