Der 2017 von Fira de Barcelona veranstaltete Gipfel zu intelligenten Städten, der Smart City Expo World Congress (http://www.smartcityexpo.com/en/), beendet heute Nachmittag seine bislang erfolgreichste Ausgabe. Die dreitägige Veranstaltung brachte über 700 Städte von den fünf Kontinenten, 675 Aussteller und über 400 Redner zusammen. Die siebte Ausgabe der Veranstaltung wurde zusammen mit dem Smart Mobility World Congress abgehalten und konnte über 18.000 Besucher verzeichnen, deutlich mehr als ursprünglich erwartet.



Der Direktor der Messe, Ugo Valenti, sagte "diese Zahlen bestätigen zweifelsohne, dass der Smart City Expo World Congress sich zu einem unübersehbaren jährlichen Meilenstein für alle an der Transformation von Städten beteiligte Personen sowie für Firmen der urbanen Innovations- und Lösungsindustrie entwickelt hat. Es gibt weltweit keine andere Veranstaltung, die so viele Firmen und so viel Talent anzieht."



2017 verfügte der SCEWC bereits über 30.000 m[2] Ausstellungsfläche. Unter den Ausstellern waren international führende Unternehmen wie Alstom, AT&T, Bosch, Cellnex, Cisco, Deutsche Telekom, Engie, FCC, Ferrovial, Fiware, Hexagon, Huawei, Intel, Mastercard, Microsoft, PTC, SAP, Siemens, Silver Spring Networks, Suez und ZTE.



Die Veranstaltung hieß auch über 700 Vertreter von Metropolregionen wie Atlanta, Berlin, Busan, Casablanca, Dubai, Grenoble, London, Lyon, Montevideo, Moskau, New York City, Puebla, Quebec, Taipeh, Tel Aviv und Zheijhang willkommen und war Gastgeber für Länderpavillons aus Australien, Belgien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Dubai, Estland, Finnland, Holland, Indien, Israel, Italien, Japan, Norwegen, Österreich, Schweden und den USA.



World Smart City-Awards



Der Smart City Expo World Congress verlieh gestern Abend den Titel "Smart City 2017" an die Stadt Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). Das Projekt zur Übernahme der Blockchain-Technologie des Arabischen Emirats von Dubai gewann den City-Award von 2017. Die Jury belohnte damit sowohl die Anstrengung, mithilfe von globalem Denken und Anwendung von Blockchain-Technologie anwendbare Regierungsdienstleistungen zu schaffen, als auch den Einsatz der Stadt für die Schaffung einer Blockchain-Industrie, die Start-ups und Unternehmen unterstützt.



Auf der Veranstaltung wurden sechs weitere Auszeichnungen in folgenden Kategorien überreicht: Innovative Idee, Projekt, Projekt Circular Economy, Projekt Safe Cities, Projekt Mobility und Projekt Data & Tech. Die Auszeichnungen wurden an Marketplace.city; die Lebensmittelversorgungsinitiative aus Buenos Aires; das Circular Innovation Program aus Amsterdam; Traffic Brain aus Shenzen; Easy Urban Mobility von SEAT und das Smart City Project, aus Yanbu verliehen.



Der Smart City Expo World Congress wird für die achte Ausgabe des Kongresses vom 13.-15. November 2018 zum Veranstaltungsort Gran Via von Fira de Barcelona zurückkehren.



