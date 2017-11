Die "World of Trading 2017" hat am vergangenen Wochenende an der Frankfurter Messe ein umfangreiches Informationsangebot für Interessierte geboten. Der Aktionär TV war für Sie vor Ort und hat mit Timo Emden von IG über das Thema Bitcoin gesprochen. Im Interview erklärt er, wie es zum starken Anstieg der Kryptowährung kam, was die zeitweiligen Kursstürze auslöste und wie er die weitere Entwicklung einschätzt. Mehr dazu im vollständigen Video.