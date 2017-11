Mercedes-Benz will ab Sommer 2018 mit dem eVito seinen ersten gewerblich nutzbaren E-Transporter auf den Markt bringen. Weitere Baureihen sollen ein Jahr später serienreif sein.

Mercedes-Benz setzt für seine gewerblichen Transporter ab kommendem Jahr auf E-Mobilität. Ab Sommer 2018 soll als erstes Modell ein eVito verfügbar sein, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Weitere Baureihen sollen ab 2019 folgen. "Wir sind von der Notwendigkeit des elektrischen Antriebs in unseren Vans überzeugt, allen voran im innerstädtischen Bereich", sagte Volker ...

