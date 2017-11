BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) plant nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen für heute Nachmittag eine öffentliche Erklärung im Schloss Bellevue. Der Termin soll um 14 Uhr stattfinden, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und stützt sich auf Unions- und SPD-Kreise.

Das Staatsoberhaupt wolle dabei an alle Parteien appellieren, staatspolitische Verantwortung anzunehmen. Das Bundespräsidialamt bestätigte den Termin bisher nicht. Die SPD wehrt sich bisher, in eine Große Koalition einzutreten. Steinmeier kommt in der verfahrenen politischen Lage eine herausragende Position zu. Er könnte Angela Merkel (CDU) zur Kanzlerin einer Minderheitsregierung ernennen, sofern sie dies anstrebt, oder den Bundestag auflösen. Die Bürger würden dann erneut in die Wahlkabinen gerufen.

November 20, 2017 04:58 ET (09:58 GMT)

