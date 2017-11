FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.11.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES GREGGS WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 1405 PENCE - BERENBERG CUTS GEORGIA HEALTHCARE GROUP PRICE TARGET TO 415 (504) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 1250 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 950 (800) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES FENNER PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3700 (3600) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 292 (299) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1760 (1837) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 455 (445) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.21% TO 7365 (CLOSE: 7380.68) POINTS BY IG - HSBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 175 (200) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS INVESTEC PRICE TARGET TO 670 (740) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LONDONMETRIC PROPERTY TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 179 PENCE - MERRILL LYNCH RAISES BARCLAYS TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 220 (180) PENCE - RBC CAPITAL CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 325 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6250 (5800) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1975 (2050) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 110 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1460 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAVILLS PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'BUY'



