Der von Steven Notis entwickelte "Notis %V" entspricht einem Volatilitäts-Indikator, in dem Aufwärts-Volatilität (Abstand Hoch/Schluss) und Abwärts-Volatilität (Abstand Schluss/Tief) getrennt gemessen werden. Grundüberlegung war hier die Tatsache, dass der Basistitel in einem Aufwärtstrend in der Nähe des Höchstkurses schließt und analog in einem Abwärtstrend in...

Den vollständigen Artikel lesen ...