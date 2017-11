Hannover - Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen in Berlin müssen sich die Finanzmärkte zunächst an die nun aufkommenden erhöhten politischen Unsicherheiten gewöhnen, so die Analysten der NORD LB. Damit rücke beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten zumindest zum Handelsstart noch etwas stärker aus dem Fokus.

