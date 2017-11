Baden-Baden (ots) - Lukas Podolski ist zweifellos einer der größten deutschen Fußballstars, im Sommer 2017 hat er sich mit der Eröffnung einer Eisdiele allerdings noch ein zweites Standbein aufgebaut. Natürlich hofft jeder Fan darauf, ihn dort einmal zufällig zu treffen - und jetzt macht er das ganz offiziell möglich: Er versteigert einen Nachmittag mit ihm im "Ice Cream United" für eine Gruppe Kinder, die nach Herzenslust dort schlemmen kann. Die Auktion bei United Charity, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not, dient dem guten Zweck: Der Erlös wird ohne Abzug an die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern weitergeleitet.



Noch zahlreiche weitere Prominente haben es sich im Rahmen des RTL-Spendenmarathons nicht nehmen lassen, einzigartige Auktionen unter www.unitedcharity.de zur Verfügung zu stellen. Auch Helene Fischer, Til Schweiger, Anastacia und Vanessa Mai bieten unvergessliche Erlebnisse an, um Spenden für hilfsbedürftige Kinder zu sammeln.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



