Japan Content Showcase 2017 fand vom 23.-26. Oktober in Ikebukuro Sunshine City und dem Shibuya Excel Hotel Tokyu statt. Eine Rekordbesucherzahl von 19.549 Personen nahm an den Verkaufssitzungen teil, ausschließlich des TIMM Showcase Live.

Zu den neuen Rekorden dieses Jahr zählen auch 371 Ausstellergruppen aus 27 Ländern und Regionen und 1.549 Einkäufer aus 48 Ländern und Regionen. Die Anzahl der Einkäufer aus Übersee war dieses Jahr bedeutend größer und die 1.022 ausländischen Anmeldungen stellen einen Anstieg von über 10 im Vergleich zum Vorjahr dar. Die Anzahl der nicht-japanischen, asiatischen Einkäufer stieg um 6 %, die der Nordamerikaner um 13 %, die der Südamerikaner um 44 und die der Europäer um 49 %. Die Anzahl der Einkäufer aus dem Mittleren Osten verdoppelte sich und es waren fünf Mal so viele russische Einkäufer dabei als im letzten Jahr. Es gab 70 mehr französische Einkäufer, 60 mehr italienische, 75 mehr britische und 50 mehr deutsche Einkäufer.

Ein neuer Service, den die Organisatoren dieses Jahr anboten, war "Business Matching". Es wurden Meetings zwischen 22 Verkäuferfirmen und 59 Käuferfirmen für insgesamt 179 Verkaufsverhandlungen arrangiert. Die Stände von Ausstellern, die sich mit intellektuellem Eigentum und Buchadaptationsrechten befassen, waren mit einem besonderen Symbol im Market-Handbuch gekennzeichnet, wasebenfalls zu mehr Geschäftstreffen führte. Neun Unternehmen konnten für ihren Content und ihre Dienstleistungen auf einer neuen Mini-Bühne werben.

Insgesamt fanden 28 beliebte und interessante Seminare über verschiedene Themen (IP-Geschäft, internationale Co-Produktion, Anime-Songs und die neuesten Musikmärkte, der chinesische Markt, virtuelle Realität usw.) an beiden Veranstaltungsorten statt. Es wurden 19 Live Showcase-Aufführungen während den drei Tagen in Shibuya veranstaltet, während in Ikebukuro zahlreiche unterhaltsame Events im Sunshine City Fountain Plaza und dem Tsutaya Ikebukuro AK Event Space stattfanden.

Alles in allem brachte Japan Content Showcase 2017 eine breitgefächerte Auswahl an Musik, Film, Animation und genre-übergreifendem Content zusammen und erreichte seine zwei Ziele, nämlich die Verbreitung von japanischen Content-Informationen in Übersee und die Förderung von effizientem Networking der ganz Großen in der Branche.

Japan Content Showcase 2017

Daten: Montag, 23. Oktober bis Donnerstag, dem 26. Oktober

Veranstaltungsorte: Ikebukuro Sunshine City, Shibuya Excel Hotel Tokyu und andere

Organisiert von: METI, PROMIC (TIMM), UNIJAPAN (TIFFCOM), AJA (TIAF)

Offizielle Website: http://www.jcs.tokyo/en/

