FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Autobauer Volkswagen hat die Investoren am Montagvormittag mit Aussagen zur langfristig angepeilten Gewinn- und Dividendenentwicklung überzeugt. Die im Dax notierten Vorzugsaktien schnellten auf zuletzt 162,65 Euro nach oben. Das waren 3,09 Prozent mehr als zum Handelsschluss am Freitag.

VW will binnen fünf Jahren die Dividenden-Ausschüttungsquote gemessen am Überschuss auf 30 Prozent steigern, wie aus einer Präsentation für Analysten hervorgeht. 2016 lag sie den Angaben zufolge bei 20 Prozent. Zudem will der Konzern profitabler werden: Vor Sondereffekten sollen beim operativen Ergebnis 2025 vom Umsatz 7 bis 8 Prozent hängen bleiben. Im laufenden Jahr 2017 werden hier 6 bis 7 Prozent angepeilt./mis/oca

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007664039

AXC0128 2017-11-20/11:37