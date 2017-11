München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische und der Bundesverband Werteorientierter Mittelstand Deutschland e.V. (WEMID) gehen eine Kooperation ein. Der Versicherer mit Sitz in München ist exklusiver Partner des Verbandes im Bereich Leben- und Sachversicherungen und seit diesem Jahr Fördermitglied des WEMID.



"Die Bayerische ist traditionell im Verbandsgeschäft stark positioniert. Wir freuen uns sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit WEMID", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen.



"Die ausgeprägte Werteorientierung des Verbandes passt zudem ausgezeichnet zu unserer neu gegründeten Tochter Pangaea Life", sagt Uwe Mahrt, Geschäftsführer der Pangaea Life GmbH. Er ist zudem im Präsidium des Bundesverbands Werteorientierter Mittelstand Deutschland e.V. vertreten.



Die "Initiative Mehrwert", ein Zusammenschluss von neun Kooperationspartnern, bei der auch die Bayerische mitarbeitet, bietet lukrative Zusatzangebote für Unternehmen und Verbände. Dazu hat die Initiative gemeinsam mit dem Partner Benefit ein sogenanntes "WEMID Mehrwert Portal" geschaffen.



Auf dem Benefit-Portal stellen Verbände und Vereine ihren Mitgliedern, aber auch Arbeitgeber ihren Mitarbeitern, bestimmte Services zur Verfügung. Die Inhalte sind je nach Zielgruppe angepasst. Von der betrieblichen Gesundheitsvorsorge, über betriebliche Altersvorsorge bis hin zu Freizeitangeboten und Rabatten kann alles in einem Portal gebündelt werden.



Auf dem "WEMID Mehrwert Portal", stellen Partner den Verbandsmitgliedern - Unternehmern und Arbeitgebern - ihre Produkte vor. Im Bereich Leben- und Sachversicherung präsentiert die Bayerische ihre betriebliche Altersvorsorge, die Plusrente sowie die Gewerbe-Police.



Der WEMID wurde im Jahr 2017 gegründet. Mittlerweile sind über 650 Unternehmer und Führungskräfte in ganz Deutschland Mitglied und profitieren von den umfangreichen Leistungen des Verbandes.



