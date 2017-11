Hamburg (ots) - Ab heute gibt die Medienbranche ihre Stimme ab - kress sucht die Branchenbesten.



Zur Wahl Medienmanager/in des Jahres stehen:



Bernd Reichart, Vox



Kay Dammholz, Dazn



Martin Wunnike, Mittelbayerischer Verlag



Mathias Döpfner, Axel Springer



Philipp Justus, Google



Philipp Welte, Burda



Rainer Esser, Zeit Verlagsgruppe



Thomas Düffert, Madsack Mediengruppe



Tom Buhrow, WDR



Yvonne Bauer



Zur Wahl Chefredakteur/in des Jahres stehen:



Andreas Cichowicz, NDR



Birgit Wentzien, Deutschlandfunk



Christian Krug, Stern



Daniel Steil, Focus Online



Florian Harms, T-Online



Georg Anastasiadis, Münchner Merkur



Jörg Quoos, Funke Mediengruppe



Kurt Kister und Wolfgang Krach, Süddeutsche Zeitung



Michael Bröcker, Rheinische Post



Robert Pölzer, Bunte



Zur Wahl Newcomer/in des Jahres stehen:



Anna-Beeke Gretemeier, Stern.de



Benjamin Piel, Elbe-Jeetzel-Zeitung



Brian Ruhe, Divimove



Can Öz, Socrates



Daniel Fischer, Highsnobiety



Daniel Torka, NPG Digital, Südwest-Presse Digital



Dennis Ballwieser, Wort und Bild Verlag



Hannah Suppa, Märkische Allgemeine



Steffen Dörsam, Daniel Minini, Johannes Helminger, Social Sweethearts



Yannick Dillinger, Schwäbische Zeitung



Die kress Awards sind der Preis, den die Branche selbst für einen aus ihren eigenen Reihen vergibt. Die kress Awards werden im Mai 2018 beim ENC in Wien verliehen.



Im Vorjahr hat die deutschsprachige Medien-Community so gewählt:



Medienmanagerin des Jahres: Julia Jäkel, Vorstandsvorsitzende von Gruner + Jahr



Chefredakteur des Jahres: Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur von "Die Zeit"



Newcomerin des Jahres: Nora Beckershaus, Director of Operations & Marketing Refinery29



Mit dem Ehrenpreis Verlegerin des Jahres hat kress zudem Petra Grotkamp, Verlegerin der Funke Mediengruppe, ausgezeichnet. Den Preis hat ihre Tochter Julia Becker, ab Januar neue Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe, in Wien für ihre Mutter in Empfang genommen. Es war ihr erster großer Auftritt in der Medien-Öffentlichkeit.



