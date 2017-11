Der chinesische Photovoltaik-Hersteller will seine Börsennotierung an der Nasdaq Anfang 2018 aufheben. Ein Investorenkonsortium um den Vorstandschef will JA Solar für 362,1 Millionen US-Dollar übernehmen.Knapp 2,5 Jahre nach dem ersten Angebot für eine Privatisierung steht JA Solar nun kurz vor deren Abschluss. Es sei eine definitive Übernahmevereinbarung zwischen der JA Solar Holding Co. Ltd. und der JASO Holdings Limited (Holdco), der JASO Parent Limited (Parent) sowie der JASO Acquisition Limited (Merger Sub) geschlossen worden, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller bereits am vergangenen ...

