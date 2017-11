Zürich (ots) - Heute veröffentlicht Helsana seinen

Arzneimittelreport 2017 und trägt damit zu einem besseren Verständnis

des schweizerischen Medikamentenmarkts und seiner mengen- und

kostenmässigen Entwicklung bei. Die Analysen zeigen einen anhaltenden

Kostenanstieg und Medikamentenkosten auf einem neuen Höchststand. Die

diesjährige Ausgabe bietet neben einem allgemeinen Teil Analysen zu

Biologika und zur Medikation im Pflegeheim.



Im Jahr 2016 sind die Ausgaben für Arzneimittel zu Lasten der

Grundversicherung im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 Prozent

gestiegen. Sie beliefen sich damit auf über 7 Milliarden Franken, was

rund einem Viertel der Grundversicherungskosten entspricht. Dies

zeigt der Arzneimittelreport 2017 von Helsana.



Auch in der vierten Ausgabe des Berichts analysieren und

beurteilen die Autoren vom Universitätsspital Basel (USB) und dem

Institut für Pharmazeutische Medizin (ECPM) der Universität Basel die

Mengen- und Kostenentwicklung des Medikamentenmarkts in der Schweiz

und fokussieren in einem Spezialteil auf Biologika - Arzneimittel,

die mit Mitteln der Biotechnologie und gentechnisch veränderten

Organismen hergestellt werden - und die Medikamentenversorgung im

Pflegeheim.



Das Einsparpotenzial von Biosimilars nutzen



Biologika sind schweizweit die umsatzstärksten Medikamente; ihr

Marktanteil nimmt stetig zu. Diese teuren Arzneimittel haben den

Arzneimittelmarkt revolutioniert: Sie haben die Behandlungskonzepte

schwerer und lebensbedrohlicher Erkrankungen wie Krebs, rheumatoide

Arthritis, Diabetes oder Bluterkrankungen massgeblich vorangetrieben.

Gleichzeitig haben sie in den letzten Jahren wesentlich zur

Kostensteigerung im Gesundheitswesen beigetragen. Heute entspricht

der Schweizer Markt für Biologika rund 1.3 Milliarden Franken - dies

sind 18 Prozent des Medikamentenmarkts, bei nicht einmal einem

Prozent aller Medikamentenbezüge.



Ein grosses Potential zur Kosteneinsparung liegt bei den

Nachahmerpräparaten der Biologika, den sogenannten Biosimilars. Mit

dem flächendeckenden Ersatz durch Biosimilars könnten Millionen

eingespart werden, ohne dabei die Behandlungsqualität und -sicherheit

zu gefährden; allein 2016 wären dies rund 35 Millionen Franken

gewesen. Damit dieses Einsparpotenzial genutzt werden kann, braucht

es eine ergebnisoffene Diskussion über neue Finanzierungsmodelle und

stärkere Substitutionsanreize.



Viele Pflegeheimbewohner erhalten potentiell ungeeignete

Medikamente



Die medikamentöse Versorgung im Pflegeheim ist sehr anspruchsvoll.

Über die Qualität der medikamentösen Versorgung in Schweizer

Pflegeheimen ist wenig bekannt. Der Arzneimittelreport 2017 zeigt

auf: Rund 80 Prozent der hiesigen Pflegeheimbewohner erhalten

potentiell ungeeignete Medikamente, also Wirkstoffe, die bei älteren

Personen in der Regel mehr Schaden verursachen als Nutzen stiften.

Schäden, die durch ungeeignete Medikation verursacht werden, sind in

den meisten Fällen ungewollt und vermeidbar. Eine bessere,

interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Apothekern und

Pflegepersonal des Heims ist deshalb angezeigt.



Lesen Sie mehr unter: www.helsana.ch/arzneimittelreport



