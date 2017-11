Volkswagen hat die Investoren am Montagvormittag mit Aussagen zur langfristig angepeilten Gewinn- und Dividendenentwicklung überzeugt. Die im Dax notierten Vorzugsaktien schnellten auf zuletzt 162,65 Euro nach oben. Das waren 3,09 Prozent mehr als zum Handelsschluss am Freitag.VW will binnen fünf Jahren die Dividenden-Ausschüttungsquote gemessen...

Den vollständigen Artikel lesen ...