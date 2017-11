Essen - Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen heute Nacht ist die politische Unsicherheit in Deutschland sprunghaft angestiegen, so die Analysten der National-Bank AG.Dies sei etwa am Rücksetzer des Euros zu erkennen gewesen. Die Analysten würden allerdings nicht erwarten, dass es zu einer veritablen politischen Krise komme bzw. zu einem nachhaltigen Kurswechsel in der deutschen Politik komme. Für die Märkte maßgeblich sei derweil das gute internationale Umfeld, die der deutschen Wirtschaft auch weiterhin ein kräftiges Wachstum bescheren werde. Die marktimpliziten Indikationen würden zumindest bislang darauf verweisen, dass die politische Entwicklung kaum Spuren an den internationalen Märkten hinterlassen habe bzw. werde.

