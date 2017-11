Caesarea, Israel (ots/PRNewswire) -



Enopace wird auf der TCT in Colorado von weltweit führenden Kardiologen und Industriefachleuten als "Top Medical Innovation Company" ausgewählt



Enopace Biomedical, ein Entwickler von minimalinvasiven, implantierbaren, endovaskulären Neuromodulationstherapien für Herzinsuffizienz-Patienten, gab heute bekannt, dass sie von weltweit führenden Kardiologen und Industriefachleuten beim jährlichen stattfindenden Shark-Tank-Innovationswettbewerb im Jahr 2017 als führendes medizinisches Innovationsunternehmen ausgewählt wurden. Die Abstimmung fand auf der Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)-Konferenz statt, die vom 29. Oktober bis 2. November 2017 in Denver (Colorado) stattfand. Die TCT-Konferenz ist die weltweit größte und wichtigste Bildungskonferenz für interventionelle Herz-Kreislauf-Medizin und stellt die neuesten Fortschritte bei den derzeitigen Therapien und in der klinischen Forschung vor.



Über 20 Millionen Patienten in Europa und in den USA leiden unter Herzinsuffizienz. Diese Erkrankung ist mit enorm hohen Krankheitsausgaben verbunden, und sie ist nach wie vor der größte, nicht abgedeckte klinische Bedarf im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das von Rainbow Medical gegründete Unternehmen Enopace hat eine endovaskuläre Neuromodulationstechnologie entwickelt, mit der die Leistungsfähigkeit des Herzens durch die Reduzierung der Belastung gesteigert wird und Patienten mit Herzinsuffizienz behandelt werden können.



Aus 60 von den TCT-Kongressteilnehmern überprüften Unternehmen wurden 8 zur Vorstellung ihrer Technologien ausgewählt. Davon wurden 3 als Finalisten ausgewählt. Die 3 Finalisten durchliefen zwei Tage mit Präsentationen und Fragerunden, an denen ein aus führenden Kardiologen und Industriefachleuten bestehender Ausschuss teilnahm. Enopace ging mit dem Titel als führendes Unternehmen für medizinische Innovationen für das Jahr 2017 als Sieger hervor.



"Nach einem aufreibenden Überprüfungsprozess nahmen wir diese bedeutende Auszeichnung mit Begeisterung an", sagte Amir Dagan, CEO von Enopace. "Dies ist eine Bekräftigung unseres einmaligen und innovativen Ansatzes zur Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten."



Efi Cohen Arazi, CEO der Rainbow Medical Investmentgruppe, fügte hinzu: "Dieser Preis ist eine großartige Anerkennung der Technologie von Enopace und deren Ansatz zur Behandlung von Herzinsuffizienz." Laut Arazi wird Rainbow Medical "auch weiterhin in bahnbrechende Lösungen für große, nicht erfüllte Marktbedürfnisse wie diejenigen von Enopace investieren."



Informationen zu Enopace Biomedical



Enopace Biomedical Ltd. entwickelt ein innovatives Gerät zur Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten. Die Technologie von Enopace besteht aus einem minimalinvasiven, implantierbaren Neurostimulator, der die Leistungsfähigkeit des Herzens durch die Reduzierung der linksventrikulären Belastung steigert. Das Unternehmen mit Sitz in Caesarea in Israel wurde von Rainbow Medical (http://www.rainbowmd.com) gegründet.



Informationen zu Rainbow Medical



Rainbow Medical (http://www.rainbowmd.com) ist eine einzigartige private operative Investmentgesellschaft, die Start-up-Unternehmen unterstützt und fördert, die bahnbrechende, von Yossi Gross erfundene Medizinprodukte für die unterschiedlichsten Fachgebiete der Medizin weiterentwickeln. Rainbow Medical zielt darauf ab, enorme ungedeckte Marktbedürfnisse zu befriedigen, um das Leben der Menschen zu verbessern und außerordentliche Erträge für seine Aktionäre zu erwirtschaften.



