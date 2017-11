Die "World of Trading 2017" hat am vergangenen Wochenende an der Frankfurter Messe ein umfangreiches Informationsangebot für Interessierte geboten. Der Aktionär TV war für Sie vor Ort und hat mit Peter Böhme von comdirect über aktuelle Trends gesprochen. Im Interview bezieht er sich dabei sowohl auf die Trends bei den comdirect-Kunden der letzten Zeit, als auch generelle Trends bei der Geldanlage, z.B. die steigende Bedeutung von Sprachassistenten wie z.B. Alexa. Mehr dazu im vollständigen Interview.