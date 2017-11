Augsburg (ots) - Es geht heiter weiter: Der zweite Zyklus des Fugger Forums startet am 23. November 2017 mit den Fundstücke-Geschichten in der Riegele Brauerei - der passende Ort zum Schwerpunkt des Abends. Die Historiker der Fuggerschen Stiftungen präsentieren ihre Entdeckungen rund um das Thema "Der Fugger, der nur Wasser trank, und andere flüssige Stories".



Professor Dietmar Schiersner, Wissenschaftlicher Leiter des Fuggerarchivs, taucht mit dem Publikum in die Brauereigeschichten der Fugger ein. Claudia Gutstein, Doktorandin und Archiv-Mitarbeiterin, weiht die Zuhörer in die gewöhnlichen und sonderbaren Trinkgewohnheiten der Fugger ein. Einen Blick hinter die Fuggerschen Schlossmauern gewährt der Archiv-Mitarbeiter Dr. Stefan Birkle und enthüllt, was ein Treppensturz auslösen kann. Ganz anderen Schicksalen widmet sich Franz Karg, Archivar des Fuggerarchivs. Er erklärt, wie aus einem Fugger ein Baron wird. Und überraschende Entdeckungen unter den Dächern der Fuggerei aus der Zeit der Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg und des Wiederaufbaus bringt die Historikerin Heike Peller zutage.



Die Fundstücke-Geschichten sind das erste Veranstaltungsformat der vierteiligen Reihe Fugger Forum, das auch im zweiten Zyklus mit vier unterschiedlichen Formaten das Publikum unterhält. "Ziel ist es, die vielseitige und reiche Geschichte der Fugger unterhaltsam zu erzählen. Es wird bewusst mit klassischen Präsentationsformen gebrochen, so dass Geschichten und Themen anschaulich für ein breites Augsburger Publikum präsentiert werden. Dass das Konzept aufgeht, zeigen die steigenden Besucherzahlen sowie die Klickzahlen bei der Facebook Liveübertragung", erklärt Prof. Dietmar Schiersner, der das Veranstaltungskonzept der Fuggerschen Stiftungen entwickelt hat.



Wie bereits im ersten Zyklus wird das Fugger Forum wieder mit Facebook-Live übertragen, so dass auch Fans außerhalb der Region in die Welt der Fugger eintauchen können. Die Moderation übernimmt erneut Horst Thieme, der mit seinen markanten Sprüchen bereits durch den Abend des letzten Formats, dem History-Slam, geführt hat. Restkarten für das Fugger Forum am 23. November sind unter www.fugger.de/erlebnis/anmeldung.de noch erhältlich. Die Veranstaltung findet im Gewölbekeller der Riegele BierManufaktur statt. Beginn ist um 19.00 Uhr und im Anschluss gibt es ein kleines Get-together. Der Eintritt in Höhe von 0,88 Euro entspricht der Jahreskaltmiete für einen Fuggerei-Bewohner und kommt der Fuggerei zugute. Weitere Termine des Fugger Forums im zweiten Zyklus sind: Fugger auf der Couch - Der Zeitzeugen-Talk: 22. Februar 2018; Fugger auf der Bühne - Der Exzellenz-Vortrag: 19. April 2018; Fugger im Ring - Der History-Slam: 5. Juli 2018.



Pressekontakt: Astrid Gabler, Leitung Kommunikation, Fuggersche Stiftungen, Tel.: 0821-31988125, Mobil: 0170-2851048