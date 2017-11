Paris - Die gescheiterten Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition in Deutschland haben Europas Börsen am Montag nichts anhaben können. Auch vom wenig bewegten Eurokurs kam kein Störfeuer für die Aktienmärkte.

Der EuroStoxx 50 schüttelte seine Verluste ab und notierte gegen Mittag 0,26 Prozent im Plus bei 3556,74 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex der Eurozone noch um knapp ein halbes Prozent nachgegeben und auf Wochensicht rund 1,3 Prozent verloren. Der französische CAC 40 gewann am Montag 0,30 Prozent auf 5335,08 Zähler und der britische FTSE 100 stieg um 0,05 Prozent auf 7384,45 Punkte.

Im europäischen Branchenvergleich hatten ...

