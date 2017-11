Unterföhring (ots) -



Janina lehnt sich an die Schulter von Mars. Sie schließt die Augen und singt: "They Call Me The Wild Rose." Die beiden sehen aus wie ein Liebespaar. Doch in der Show kämpfen Janina und Mars gegeneinander. Coach Samu Haber schickt bei "The Voice of Germany" am Donnerstag, den 23. November, auf ProSieben, Janina Beyerlein (17, München) und Mars (40, Düsseldorf) mit "Where The Wild Roses Grow" (Kylie Minogue und Nick Cave) in den Ring. Samu: "Es ist cool, wenn wir Janina als junge, schöne und softe Lady haben, die gegen dieses Stimmen-Monster kämpft." Die anderen Coaches sind begeistert. Mark Forster: "Das war eine schaurig-schöne Inszenierung. Das war besonders. Stimmlich hat das perfekt auf euch gepasst. Ich fand das sehr professionell." Michi Beck: "Die Schöne und das Biest." Yvonne Catterfeld: "Das war eine unfassbar schöne Songauswahl, unglaublich passend für euch beide." Für welches Talent geht die Reise in TeamSamu weiter?



Diese Talente treten am Donnerstag in der zweiten Ausgabe der Battles an: Alexander Babacan (28, Flein b. Heilbronn), BB Thomaz (33, Düsseldorf), Carina Chère (27, München), Christine Heitz (20, Mertzig/ Luxemburg), Helen Leahey (30, Rhens b. Koblenz), Janina Beyerlein (17, München), Katy Winter (34, Aarau/ Schweiz), Linda Helterhoff (25, Cottbus), Luana Eschment (16, Nauort b. Koblenz), Maria Giuseppina Cammisa (26, Offenbach am Main), Mark Schlumberger (43, Beelitz b. Potsdam), Marlin Williford (44, Berlin), Mars (40, Düsseldorf), Meike Ehnert (31, Schwarzenbach/Saale), Melisa Toprakci (20, Neuss), Miguel Fialho (17, Gemünden im Westerwald), Nanette Foh (24, Günding b. München), Natia Todua (21, Bruchsal, Baden-Württemberg), Philip Piller (22, Wien/ Österreich) Semion Bazavlouk (33, Berlin), Stefanie Nerpel (39, Waibstadt b. Mannheim), Tina Naderer (21, Ebergassing b. Wien/Österreich).



"The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr. Die zweite Ausgabe der Battles zeigt ProSieben am Donnerstag, den 23. November.



Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.



