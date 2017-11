Pendeln stresst, nervt und macht krank. Zwei WiWo-Autoren geißelten kürzlich den Selbstbetrug der Pendler, forderten Homeoffice für alle - und trafen damit einen Nerv. Eine Pendlerin antwortet, warum sie sich das antut.

Immer mehr Menschen pendeln. Und das wird sich auch nicht mehr ändern.

Egal, wie genervt die Menschen sind - ob nun entlang der lärmenden Bahnstrecken oder die, die eingepfercht in den Zügen sitzen.

Egal, wie oft Psychologen und Ärzte sagen, dass Pendeln krank macht.

Egal, wie oft Städteplaner und Verkehrsexperten vor dem Staukollaps warnen.

Wir werden die leidige Pendelei nicht mehr los.

Als ein Mann noch in seinem Geburtsort im Handwerksbetrieb drei Straßen weiter seinen Beruf lernte, dort sein Leben lang arbeitete und seine Frau derweil zu Hause mit dem Abendessen auf ihn wartete, gab es das Pendelproblem noch nicht. Da genügte es, dass der letzte Bus abends um 19 Uhr in die nächste Stadt fuhr. Die Geschäfte machten ohnehin um 18 Uhr dicht.

Jobwechsel sind Normalität

Der oft gemachte Vorschlag an Pendler, doch einfach näher an den Arbeitsort zu ziehen, ist heutzutage wenig hilfreich. In einem 12.000-Einwohner-Dörfchen gibt es keine 12.000 Jobs, die exakt auf die ...

